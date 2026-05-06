L'opérateur du réseau électrique américain PJM envisage une refonte du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Fournit des informations supplémentaires sur les investissements publics dans le PJM) par Laila Kearney

PJM Interconnection, le plus grand opérateur de réseau électrique des États-Unis, a déclaré mercredi qu'il envisageait des changements sur le marché qui pourraient redéfinir la manière dont l'électricité est achetée et vendue sur l'ensemble de son réseau, lequel est confronté au risque de pénuries dues à la demande des centres de données qui dépasse l'offre énergétique.

Les marchés de gros de PJM, qui couvrent 13 États du centre du littoral atlantique et du Midwest, contribuent à déterminer les prix de l'électricité pour environ un Américain sur cinq et influencent les investissements dans les centrales électriques ainsi que la fiabilité du réseau dans le plus grand pôle de centres de données du pays.

L'opérateur du réseau envisage des réformes après une hausse record des prix sur son marché de capacité , principalement due à de nouvelles demandes de raccordement de centres de données au réseau, et aux retombées politiques qui en ont découlé.

« En général, dans le secteur de l'électricité, on s'attend à un certain niveau de stabilité... pas à cette flambée que nous n'avons probablement pas connue depuis la révolution industrielle », a déclaré à Reuters Stu Bresler, directeur des opérations de PJM.

Les prix de capacité, généralement déterminés par une enchère annuelle d'électricité, constituent le principal moyen pour l'opérateur du réseau de s'assurer d'une production suffisante pour éviter les coupures de courant lors des jours de l'année où la demande est la plus forte.

Si les prix élevés visent à encourager les promoteurs à construire davantage de centrales électriques, cette nouvelle offre ne se met pas en place assez rapidement. PJM a mis en garde contre une pénurie d’électricité dès 2027.

Dans le même temps, la hausse des factures d’électricité des ménages et des petites entreprises de la région a attiré l’attention des responsables politiques et entraîné une intervention dans les opérations de PJM. L’année dernière, un groupe de gouverneurs mené par Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie, a réussi à faire adopter un plafonnement des prix de capacité de PJM, qui ont bondi de plus de 1 000 % au cours des deux dernières enchères.

Le cycle de forte demande entraînant une flambée des prix sur le marché largement non couvert de PJM, suivi de l'intervention des responsables politiques ou des régulateurs pour contenir ces prix, a créé un “piège de crédibilité” qui, en fin de compte, décourage les investissements à long terme nécessaires au développement de grandes centrales électriques, a déclaré PJM.

“Les prix doivent augmenter pour attirer de nouvelles offres, mais ces mêmes flambées de prix déclenchent également des interventions qui sapent la confiance dans la pérennité de ces prix”, a déclaré PJM. “En conséquence, les investissements sont retardés et la pénurie persiste.”

En janvier, le conseil d'administration de PJM a demandé à son personnel d'étudier des alternatives à la structure de marché existante. Mercredi, la société a présenté trois réformes potentielles qui s'appuieraient davantage sur des contrats d'électricité à long terme par rapport aux contrats à court terme actuels.

L'une de ces options, dite “pathway”, exigerait que la majeure partie de l'électricité au sein de PJM soit vendue par le biais de contrats à long terme entre fournisseurs et acheteurs en gros à des tarifs fixes, le marché de capacité continuant à fonctionner à plus petite échelle.

Une autre proposition permettrait aux parties prenantes de PJM, qui pourraient inclure des États entiers, de choisir de limiter ce qu’elles paient pour la capacité en échange d’une limitation de la fiabilité de leur approvisionnement en électricité.

La troisième option consiste à réduire considérablement le marché de la capacité et à récupérer les recettes par le biais de marchés de l'énergie distincts, a déclaré PJM.

Ces options sont destinées à servir de cadre aux solutions potentielles qui seront discutées par les centaines de parties prenantes de PJM, a-t-il précisé.

“Ces choix impliquent de réels compromis qui affectent les différentes parties de différentes manières”, a déclaré PJM.