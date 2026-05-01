L'opérateur du réseau américain PJM nomme Mills au poste de président-directeur général

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PJM Interconnection, le plus grand opérateur de réseau électrique des États-Unis, a annoncé vendredi avoir nommé David Mills au poste de directeur général et président.

M. Mills, qui occupait les fonctions de directeur général et de président par intérim de la société depuis janvier, siège au conseil d'administration de PJM depuis 2021, dont il est le président depuis mai 2025, a précisé la société. Il a pris ses nouvelles fonctions vendredi.

PJM a ajouté que M. Mills avait démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration et de membre votant du conseil, mais qu'il continuerait à siéger au conseil sans droit de vote.

L'opérateur de réseau traite actuellement de nouvelles demandes de construction de centrales électriques après avoir résorbé un arriéré de projets accumulé depuis des années.

PJM, qui gère le flux d'électricité sur les lignes de transport dans 13 États du Midwest et de la région Mid-Atlantic, est également confronté à des pénuries d'électricité potentielles, la forte augmentation de la demande en électricité des centres de données dépassant l'offre nouvelle.