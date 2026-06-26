L'Onu travaille à la reprise des évacuations dans le détroit d'Ormuz

L'Organisation maritime internationale (OMI) travaille à la relance de son processus d'évacuation de centaines de navires et de milliers de marins bloqués dans le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi un responsable de l'agence onusienne.

L'OMI avait annoncé jeudi la suspension de ces évacuations après l'attaque subie par un navire cargo opéré par le Taïwanais Evergreen.

Quelque 115 navires et près de 2.500 membres d'équipage s'apprêtaient à transiter par le détroit d'Ormuz avant la suspension du processus, a déclaré le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, lors d'une conférence de presse en ligne.

Il a ajouté travailler avec plusieurs parties et discuter avec Oman, les Etats-Unis et l'Iran notamment, "afin d'obtenir les garanties qui avaient été données au départ, à savoir que les navires ne seraient pas pris pour cible".

"Dès que j'aurai la confirmation de cela, nous serons prêts à reprendre le processus d'évacuation", a-t-il ajouté, précisant que cela pourrait prendre plusieurs semaines.

Téhéran a réaffirmé vendredi son droit à contrôler le détroit d'Ormuz et averti ses voisins du Golfe de ne pas prendre le parti de Washington.

(Reportage de Jonathan Saul; version française Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)