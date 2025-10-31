L'Onu soutient le plan du Maroc pour le Sahara occidental

par Michelle Nichols

Le conseil de sécurité des Nations unies a adopté vendredi une résolution déclarant que le plan d'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine présenté par Rabat constituait la solution la plus réaliste pour mettre fin à un conflit de 50 ans dans ce territoire.

Le Sahara occidental, qui borde l'océan Atlantique, est le théâtre du plus ancien conflit territorial d'Afrique depuis le départ en 1975 de l'Espagne, ancienne puissance coloniale, et son annexion par le Maroc.

Aux termes de la résolution rédigée par les Etats-Unis et votée par 11 des 15 membres du conseil de sécurité, dont la France, les parties au conflit sont invitées à s'engager dans des négociations basées sur le plan d'autonomie présenté en 2007 par le Maroc. Ce dernier revendique sa souveraineté sur le Sahara occidental tandis que le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame la création d'un Etat indépendant sous le nom de République sahraouie.

"Nous exhortons toutes les parties à user des prochaines semaines pour venir à la table des négociations et s'engager dans des discussions substantielles", a dit Mike Waltz, représentant permanent des Etats-Unis à l'Onu, après le vote. "Nous pensons que la paix régionale est possible cette année et nous n'épargnerons aucun effort pour faciliter les progrès."

La Russie, la Chine et le Pakistan se sont abstenus tandis que l'Algérie a refusé de prendre part au vote.

"La décision finale sur l'avenir ne peut pas, ne doit pas appartenir à personne d'autre qu'au peuple sous domination coloniale", a dit Amar Bendjama, ambassadeur de l'Algérie auprès de l'Onu, à l'issue du vote. "Ce texte ignore les propositions du Front Polisario (...) Ils sont partie au conflit et leur opinion doit être entendue."

MANIFESTATIONS DE JOIE AU MAROC

Le plan marocain d'autonomie prévoit pour le Sahara occidental la création d'organes législatifs, exécutifs et judiciaires autonomes élus par les habitants du territoire, tandis que Rabat conserverait une autorité sur les questions de défense, diplomatiques et religieuses.

Le Front Polisario réclame pour sa part un référendum proposant l'indépendance.

Le Maroc souhaite une solution qui ne fasse pas de perdant et permette à chacun de sauver la face, a dit le roi Mohammed VI après le vote du conseil de sécurité.

Le souverain a aussi appelé à un "dialogue fraternel" avec l'Algérie et a souligné l'attachement du Maroc à l'Union du Maghreb arabe.

Des milliers de Marocains se sont rassemblés dans les rues du pays pour célébrer ce vote à l'Onu, brandissant des drapeaux et scandant des slogans patriotiques.

Sidi Omar, représentant du Front Polisario, a déclaré que la résolution votée à l'Onu n'impliquait pas de reconnaissance d'une souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il a ajouté que les dirigeants de son mouvement allaient examiner le texte adopté par le conseil de sécurité et exprimer une position officielle en temps voulu.

Le président américain Donald Trump a annoncé en juillet le soutien des Etats-Unis à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, jugeant que le plan de Rabat était l'unique solution au conflit. Son émissaire Steve Witkoff avait dit pour sa part que Washington travaillait à un plan de paix entre le Maroc et l'Algérie.

Un an auparavant, le président français Emmanuel Macron avait aussi déclaré que "le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine" et que le plan d'autonomie de Rabat "constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée".

L'Espagne soutient aussi la position marocaine, tout comme un nombre croissant de pays de l'Union européenne.

(Michelle Nichols, avec Ahmed El Jechtimi, version française Bertrand Boucey)