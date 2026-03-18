L'Onu estime à 143 morts le bilan d'une frappe pakistanaise contre un hôpital de Kaboul

La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan estime à 143 le nombre de personnes tuées lundi soir dans le bombardement par le Pakistan d'un centre de désintoxication à Kaboul, a déclaré mercredi un responsable de la Manua.

Les taliban au pouvoir ont fait état d'un bilan de plus de 400 morts et 265 blessés.

Le Pakistan a démenti avoir ciblé l'hôpital Omid, un établissement d'accueil pour toxicomanes de 2.000 lits, affirmant avoir "visé avec précision des installations militaires et des infrastructures de soutien au terrorisme".

(Ariba Shahid, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)