L'Onu envisage de maintenir sa présence au Liban après la fin de la mission Finul

par Emma Farge

Une présence des Nations unies au Liban, sous une forme ou une autre, pourrait être maintenue après la fin du mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), a déclaré jeudi Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix à l'Onu.

"Ils [les Libanais] sont très clairs: ils souhaitent maintenir une présence de l'Onu", a-t-il dit aux journalistes. "Nous envisageons une présence probablement plus réduite que celle de la Finul", a-t-il ajouté.

Il a indiqué consulter toutes les parties sur les options possibles après la fin du mandat de la Finul et précisé qu'il formulerait des recommandations au Conseil de sécurité d'ici juin.

Déployée pour la première fois en 1978, la Finul compte plus de 7.000 Casques bleus issus de 47 pays qui patrouillent le long de la frontière sud du Liban avec Israël. Son mandat s'interrompt à la fin de l'année.

Ces dernières semaines, la mission de la paix onusienne a déploré la mort de cinq Casques bleus, deux Français et trois Indonésiens, dans le cadre du conflit opposant le Hezbollah libanais, affilié à l'Iran, à Israël.

La guerre actuelle a éclaté après que le Hezbollah a lancé des roquettes en direction d'Israël à la suite de l'assassinat d'Ali Khamenei, guide suprême iranien pendant près de quatre décennies, au premier jour des bombardements israélo-américains en Iran le 28 février.

Un cessez-le-feu fragile est désormais en vigueur mais les attaques se poursuivent au Sud-Liban où les troupes israéliennes ont établi une zone tampon autoproclamée.

Selon Jean-Pierre Lacroix, les forces israéliennes occupent "une vaste zone au nord de la ligne bleue, procédant à des démolitions massives et interdisant l'accès aux civils".

La ligne bleue est une ligne de démarcation établie par l'Onu qui marque la frontière du Liban avec Israël et la Syrie.

(Rédigé par Emma Farge, version française Blandine Hénault)