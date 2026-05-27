L'OMS réclame un cessez-le-feu en RDC pour lutter contre Ebola

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé mercredi à un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, jugeant que les combats entraînaient des déplacements massifs de population et favorisaient la propagation de la maladie dans des camps surpeuplés.

L'OMS qualifie cette épidémie due à la souche rare de Bundibugyo, pour laquelle il n'existe aucun vaccin, d'urgence de santé publique de portée internationale.

Le nombre de cas de contamination ne cesse d'augmenter et la maladie s'est répandue en Ouganda. Ce dernier, qui a recensé sept cas et un décès sur son sol, a annoncé mercredi la fermeture de sa frontière avec la RDC avec effet immédiat, pour quatre semaines, sauf pour les équipes chargées de lutter contre la maladie et l'acheminement de nourriture.

"L'est de la RDC est aujourd'hui confronté à un choc catastrophique entre maladie et conflit avec l'épidémie d'Ebola dans la province d'Ituri qui prend de vitesse les capacités de réaction", dit Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui doit se rendre dans la région cette semaine, dans un message diffusé sur X.

"Nous ne pouvons pas instaurer la confiance entre communautés ni isoler les malades alors que les bombes pleuvent. Nous exhortons toutes les parties belligérantes à convenir d'un cessez-le-feu immédiat afin d'endiguer cette épidémie", ajoute le directeur général de l'OMS.

Plus de 900 cas suspects et plus de 200 décès suspects ont été recensés jusqu'à présent dans trois provinces de l'est de la RDC, notamment le Nord-Kivu, contrôlé par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, et le Sud-Kivu, aux mains du groupe rebelle Alliance Fleuve Congo.

L'organisation humanitaire Save the Children a déclaré mercredi qu'un quart des décès confirmés concernaient des enfants, appelant à un renforcement des mesures de prévention des contaminations.

L'est de la RDC reste en proie aux combats malgré des efforts de médiation entrepris notamment par les Etats-Unis. Des millions de personnes ont été déplacées.

Les organisations humanitaires, qui s'emploient à déployer du personnel et des équipements, déplorent que leurs efforts soient entravés par des attaques contre des soignants dues à la méfiance entre membres de différentes communautés.

(Silvia Aloisi, Emma Farge, Olivia Le Poidevin et Ayen Deng Bior, avec Elias Biryabarema et Vincent Mumo Nzilani à Nairobi, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)