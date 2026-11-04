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Geoffroy-Guichard va sonner creux au moins jusqu'à janvier
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 21:53

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Geoffroy-Guichard va sonner creux au moins jusqu'à janvier

Geoffroy-Guichard va sonner creux au moins jusqu'à janvier

C’est pas tip torche. Alors qu’ils n’avaient pas trop mis le feu sur le terrain pour battre un triste FC Nantes (1-0), les torches allumées par les supporters verts pour fêter les 35 ans des Magic Fans lors de la rencontre n’ont pas trop plu aux autorités. Sainté a été condamné à fermer une partie du kop nord pour trois matchs , ainsi que le relate L’Équipe . La sanction de la commission de discipline prend effet dès ce samedi, face à Laval (20 heures). Elle concernera les accueils de Nancy, le 5 décembre prochain, et de Boulogne, le 15 janvier. Le stade Geoffroy-Guichard sonnera donc creux au moins jusqu’au 29 janvier , week-end de réception de Dunkerque.

Changement de sécu

Le 24 octobre dernier, la rencontre de Ligue 2 entre les Verts et les Canaris avait été interrompue quelques minutes en fin de match à cause d’un trop-plein de pyrotechnie. L’Équipe précise également que la société de sécurité chargée du contrôle des accès de la tribune Nord a perdu son agrément avec le club du Forez.…

UL pour SOFOOT.com

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