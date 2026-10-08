L'OMC revoit à la hausse ses prévisions concernant le commerce des marchandises, l'essor de l'IA compensant les perturbations au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La demande liée à l'IA stimule un commerce de marchandises plus dynamique que prévu malgré le conflit au Moyen-Orient

* L'OMC relève ses prévisions de croissance du commerce des marchandises pour 2026 de 1,9 % à 3,9 %

* Elle revoit à la baisse ses prévisions pour le commerce des services, le conflit affectant les transports et les voyages

par Olivia Le Poidevin

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a revu à la hausse jeudi ses prévisions de croissance du commerce mondial de marchandises, affirmant que la demande de produits liés à l'IA avait contribué à compenser l'impact des perturbations causées par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran .

La croissance du volume du commerce mondial de marchandises a été plus forte que prévu et devrait désormais atteindre 3,9 % en 2026, contre 1,9 % dans les prévisions de référence de l’OMC publiées en mars.

Elle table sur une croissance de 4,1 % en 2027, contre une prévision antérieure de 2,6 %, soit un chiffre légèrement inférieur à la croissance du volume des échanges de 4,2 % prévue pour 2025.

La forte hausse des dépenses consacrées aux semi-conducteurs et aux centres de données d’intelligence artificielle a constitué un moteur important, le commerce de ces produits ayant bondi de 67 % par rapport à l’année précédente, indique le rapport.

Toutefois, l’organisme de surveillance du commerce basé à Genève a revu à la baisse ses perspectives pour le commerce des services à 3,3 % en 2026, contre une prévision de référence antérieure de 4,8 %, en raison de la hausse des coûts du kérosène liée au conflit au Moyen-Orient .

Les prévisions de croissance pour cette année concernant les services de transport et de voyage, qui dépendent tous deux fortement de cette région, ont également été revues à la baisse, à respectivement 0,9 % et 0,2 %. La croissance du commerce des services devrait rebondir à 6,4 % en 2027.

Le PIB mondial devrait progresser de 2,6 % en 2026, les hausses les plus importantes étant enregistrées en Asie (4,3 %), suivie de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, tandis que le Moyen-Orient devrait connaître une forte baisse de sa production de 4 %.

Le rapport de l’OMC met en garde contre plusieurs risques susceptibles d’affecter ces prévisions, tels que la baisse du pouvoir d’achat des ménages due à la hausse des coûts du carburant et des engrais liée à la perturbation du détroit d’Ormuz , une voie de communication cruciale pour l’approvisionnement énergétique mondial, et à la guerre menée par la Russie en Ukraine, ainsi qu’à un éventuel ralentissement des investissements dans l’IA.

L'IA RENFORCE LA RÉSILIENCE DU COMMERCE MONDIAL

Dans leur nouveau rapport, les économistes de l’OMC ont indiqué que le commerce de marchandises s’était révélé plus résilient que prévu malgré les perturbations, la forte hausse des dépenses consacrées aux semi-conducteurs et aux centres de données d’IA ayant stimulé la demande de biens importés.

En valeur, les biens liés à l’IA ont représenté près de la moitié — 47 % — de la croissance du commerce mondial de marchandises au premier semestre 2026, mais restent très concentrés géographiquement, indique le rapport.

Le rapport a également relevé l’un des écarts les plus importants de ces dernières années entre la croissance des volumes du commerce mondial de marchandises — à 3,5 % en glissement annuel au premier semestre 2026 — et la valeur en dollars des échanges, à 15 %, reflétant la hausse des prix des produits énergétiques et la forte demande de biens liés à l’IA.

L’Asie devrait être le moteur de la croissance du commerce de marchandises en 2026, avec des importations en hausse de 9,5 % et des exportations de 9,9 %, tandis que l’Afrique devrait également afficher une forte croissance, avec des importations en hausse de 8,9 % et des exportations de 5,6 %.

La croissance des importations devrait rester modérée en Amérique du Nord, à 1,4 %, bien que les exportations devraient augmenter de 5,7 %. En revanche, tant les importations que les exportations au Moyen-Orient devraient connaître une forte contraction, avec des baisses respectives de 15,4 % et 17,2 %.

L’OMC a indiqué que les signes d’une fragmentation accrue entre les blocs commerciaux géopolitiques rivaux s’étaient atténués, mais que le découplage entre les États-Unis et la Chine s’était accéléré et constituait désormais le principal facteur de divergence dans les tendances du commerce mondial.

Les importations américaines en provenance de Chine ont chuté de 29 % en 2025, ramenant la part de la Chine dans le total des importations américaines à 9,3 %, contre plus de 20 % avant que les tensions commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales ne s'intensifient en 2018, indique le rapport.