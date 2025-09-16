L’OM tombe face au Real Madrid en Youth League
Cruel pour les minots.
Pour son premier match de Youth League de la saison, l’OM s’est incliné à l’extérieur face au Real Madrid (3-2) . En première période, Marseille subit la domination madrilène, mais parvient à ouvrir le score contre le cours du jeu. Sur une longue relance suivie d’une tête un peu hasardeuse, les Phocéens percent finalement la défense espagnole et enchaînent bien côté gauche, Tadjidine Mmadi trouvant le chemin des filets avant la pause (45ᵉ). …
SF pour SOFOOT.com
0 commentaire
