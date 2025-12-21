L’OM termine l’année en beauté

Au terme d’une rencontre maîtrisée, l’OM a mis le pied sur l’accélérateur en seconde période pour écraser Bourg-en-Bresse (6-0) et filer en 16es de finale de la Coupe de France.

Bourg-en-Bresse 0-6 OM

Buts : Balerdi (8 e ), Greenwood (59 e ), Højbjerg (64 e ), Paixão (66 e ), Nadir (77 e ), Mmadi (87 e ) pour l’OM

Une promenade de santé avant les fêtes pour l’OM.…

AC pour SOFOOT.com