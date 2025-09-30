L’OM sans Balerdi et Højbjerg pour défier l’Ajax
Le ticket gagnant ?
Sur une série de trois victoires consécutives (et pas n’importe lesquelles) mais battu en ouverture de la Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid, l’OM veut pleinement lancer son aventure européenne ce mardi soir face à l’Ajax. Pour cette mission dans un Vélodrome qui promet une nouvelle fois d’être bouillant, Roberto De Zerbi fera sans Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg , remplaçants au coup d’envoi.…
TB pour SOFOOT.com
