L'OM s'offre le Paris FC et une respiration

Après une semaine passée dans les flammes, l'OM s'est fait peur, mais s'est imposé au Vélodrome contre le Paris FC (4-2). Avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a volé la vedette à Ilan Kebbal, étincelant avec le promu battu deux fois en deux journées. Marseille respire, pour l'instant.

Marseille 5-2 Paris FC

Buts : Greenwood (18 e SP), Aubameyang (24 e , 73 e ), Højbjerg (81 e ) et Vaz (90 e +6) pour l’OM // Kebbal (28 e ) et Simon (58 e ) pour le PFC

Plus d’informations à venir… …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com