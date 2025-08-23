 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'OM s'offre le Paris FC et une respiration
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 18:58

L'OM s'offre le Paris FC et une respiration

L'OM s'offre le Paris FC et une respiration

Après une semaine passée dans les flammes, l'OM s'est fait peur, mais s'est imposé au Vélodrome contre le Paris FC (4-2). Avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a volé la vedette à Ilan Kebbal, étincelant avec le promu battu deux fois en deux journées. Marseille respire, pour l'instant.

Marseille 5-2 Paris FC

Buts : Greenwood (18 e SP), Aubameyang (24 e , 73 e ), Højbjerg (81 e ) et Vaz (90 e +6) pour l’OM // Kebbal (28 e ) et Simon (58 e ) pour le PFC

Plus d’informations à venir…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Eze présenté à l’Emirates Stadium avant Arsenal-Leeds
    Eze présenté à l’Emirates Stadium avant Arsenal-Leeds
    information fournie par So Foot 23.08.2025 19:06 

    Pour le plus grand bonheur des supporters de Tottenham. Un temps annoncé du côté de Tottenham, Eberechi Eze s’est finalement engagé avec Arsenal . Un transfert officialisé ce samedi après-midi, à quelques minutes de la grande première à domicile des Gunners , face ... Lire la suite

  • Une bâche en soutien au peuple palestinien déployée au Vélodrome
    Une bâche en soutien au peuple palestinien déployée au Vélodrome
    information fournie par So Foot 23.08.2025 19:05 

    À l’image d’Auteuil la saison dernière, le virage nord du Vélodrome a tenu à afficher son soutien au peuple palestinien pendant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC. Une bâche a ainsi été déployée juste avant la reprise de la seconde mi-temps ... Lire la suite

  • Un nouveau record mais pas de titre pour Cristiano Ronaldo
    Un nouveau record mais pas de titre pour Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 23.08.2025 18:18 

    Un record, mais toujours pas de trophée. Buteur sur penalty en finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite ce samedi , Cristiano Ronaldo a battu un nouveau record. Le voici désormais seul joueur de l’histoire à avoir atteint la barre symbolique des 100 buts dans ... Lire la suite

  • Brentford punit Aston Villa, Bournemouth et Burnley lancent leur saison
    Brentford punit Aston Villa, Bournemouth et Burnley lancent leur saison
    information fournie par So Foot 23.08.2025 18:03 

    Home sweet home. Pas vraiment en jambes en ce début de saison, Aston Villa n’y arrive toujours pas. En grand mal d’inspiration, la bande d’Unai Emery s’est faite punir sur la pelouse de Brentford après un but rapide de Dango Ouattara (1-0). Long dégagement de Caoimhin ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank