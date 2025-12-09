L'OM s'en sort contre l'Union saint-gilloise

Dans le match de la peur pour la qualification en barrage entre l'Union Saint-Gilloise et l'Olympique de Marseille, ce sont les Olympiens qui ont fini par s'imposer sur le score de 3 à 2 et qui avec neuf points peuvent de nouveau espérer entrevoir le prochain tour de la compétition.

Union Saint-Gilloise 2-3 Olympique de Marseille

Buts : Khalaili (5 e , 71 e ) pour les Unionistes // Paixão (15 e ), Greenwood (41 e , 58 e ) pour les Phocéens

Une rencontre cruciale pour les deux équipes afin de conserver l’espoir de se qualifier pour les barrages de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions, des buts et un scénario fou. Ce sont dans ces conditions que se sont affrontés l’Union Saint-Gilloise et l’Olympique de Marseille ce mardi soir. Pour la première fois depuis le 12 octobre 2022 et un déplacement sur les terres du Sporting Portugal, les Marseillais se sont imposés à l’extérieur en Ligue des champions, grâce aux réalisations d’Igor Paixão et de Mason Greenwood (2-3). Les Phocéens ont donc venger leurs aïeux qui s’étaient inclinés à Saint-Gilles à l’automne 1962, à l’occasion de leur premier déplacement dans le cadre d’une compétition européenne, la Coupe des villes de foire.…

Par Léna Bernard, au Lotto Park d'Anderlecht pour SOFOOT.com