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L'OM retrouve le succès à domicile
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 20:16
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L'OM retrouve le succès à domicile

L'OM retrouve le succès à domicile

Olympique de Marseille 2-1 Nîmes Olympique

Buts : Maupay (8 e ), Paixão (57 e ) // Doumbouya (3 e ) pour les Crocos

Le choc des Olympiques qu’on n’attendait pas. Après leur succès inaugural en Côte d’Ivoire face au Yamoussoukro FC (0-3), puis la large défaite samedi dernier face à Nice (0-3), les Olympiens de Pep Genesio ont enfin enregistré leur premier succès à domicile en préparation face aux voisins nîmois (2-1).…

LB pour SOFOOT.com

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