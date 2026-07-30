L'OM retrouve le succès à domicile

Olympique de Marseille 2-1 Nîmes Olympique

Buts : Maupay (8 e ), Paixão (57 e ) // Doumbouya (3 e ) pour les Crocos

Le choc des Olympiques qu’on n’attendait pas. Après leur succès inaugural en Côte d’Ivoire face au Yamoussoukro FC (0-3), puis la large défaite samedi dernier face à Nice (0-3), les Olympiens de Pep Genesio ont enfin enregistré leur premier succès à domicile en préparation face aux voisins nîmois (2-1).…

LB pour SOFOOT.com