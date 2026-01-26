L'OM pond un communiqué pour régler ses comptes avec la presse

Samedi soir, au sortir de la clinquante victoire de son Olympique de Marseille contre Lens (3-1), Roberto De Zerbi faisait le coq, en conférence de presse : « La presse doit se mettre d’accord. Parfois vous dites qu’on joue mal, des fois vous dites qu’on est bon. Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose. […] Certains d’entre vous pensent venir à la Commanderie comme des patrons . Mon seul patron, c’est Frank McCourt. Et même lui n’est pas mon maître. »

Au-delà de ce ressentiment de l’entraîneur italien envers les journalistes, les relations entre la presse et le club dans sa globalité ne sont pas au beau fixe. À tel point que l’OM a publié un communiqué , ce dimanche, en guise de « clarification institutionnelle concernant certaines interprétations récentes relatives à ses relations avec les médias » . En d’autres termes, un coup de pression adressé aux journaleux .…

JB, avec LB pour SOFOOT.com