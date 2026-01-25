 Aller au contenu principal
Kylian Mbappé est-il un sadique ?
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 23:45

Censé soutenir son coéquipier Brahim Díaz après le drame de Rabat, Kylian Mbappé n'a rien trouvé de mieux à faire que de claquer une panenka sous les yeux du Marocain, samedi à Villarreal. Vraie geste thérapeutique, ou chambrage mal placé ?

Ce n’est une découverte pour personne : Kylian Mbappé a une manière bien à lui de faire les choses. Y compris lorsqu’il s’agit d’afficher son soutien à un coéquipier, visiblement. Samedi, alors que Brahim Díaz avait fait son entrée sur la pelouse de Villarreal depuis une grosse dizaine de minutes – les premières d’un processus de guérison qui promet d’être long après le traumatisme de la finale de la CAN –, Mbappé s’est empressé de lui rappeler tout son malheur. Comment ? En réussissant la panenka que son coéquipier marocain avait manqué, quelques jours plus tôt à Rabat, dans le match le plus important de sa vie. « Era par él » ( « C’était pour lui » , en VF), a lâché le Kyks en passant en coup de vent devant les journalistes, après la partie. L’attitude interroge, forcément.

¿EL PENALTI DE MBAPPÉ A LO PANENKA ERA PARA BRAHIM? 👀 “Para él”, dice Kylian Mbappé 🗣️ 📹 @SQuirante pic.twitter.com/rlfLhcnHR9…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
