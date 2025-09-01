L’OM officialise l'arrivée d'Emerson Palmieri
Ça, c’est un beau panic buy !
Après le début de saison raté de l’Olympique de Marseille, marqué par des défaites à Rennes et Lyon notamment, les dirigeants mettent la main à la poche et tentent de bricoler une défense au dernier moment. C’est dans cette optique qu’ Emerson Palmieri est arrivé ce lundi en provenance de West Ham .…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer