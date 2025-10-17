L’OM ne veut pas encore parler d’une potentielle course au titre
La gestion des émotions.
Quatre victoires de rang depuis la défaite frustrante contre le Real Madrid et une deuxième place au classement à un point du PSG : il est trop tôt pour penser à la course au titre, mais les Marseillais ont quelques raisons de se dire qu’ils pourraient se bagarrer avec leur rival cette saison.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer