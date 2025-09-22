L'OM foudroie le PSG

Dans un Vélodrome absolument incandescent, et au terme d'une seconde période d'une extrême tension l'OM met fin à quatorze ans d'attente en remportant enfin un Classique à domicile en Ligue 1. Un but rapide de Nayef Aguerd aura suffi à offrir cet immense bonheur au peuple phocéen.

Olympique de Marseille 1-0 Paris Saint-Germain

But : Aguerd (5 e )

Ils attendaient ça depuis novembre 2011. Quatorze ans après, André Ayew, Loïc Rémy et consorts ont enfin des successeurs, vainqueurs d’un Classique sur leur pelouse en Ligue 1.Grâce à un but rapide de Nayef Aguerd, l’OM a fait tomber le PSG champion d’Europe dans un Vélodrome des très grands soirs, incandescent du début à la fin de la soirée. Ça valait bien le coup d’attendre 24 heures de plus, après le report de la rencontre à ce lundi soir pour cause d’intempéries.…

Par Tom Binet, au stade Vélodrome pour SOFOOT.com