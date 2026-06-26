L’OM et l’OL sanctionnés par la DNCG
Panique sur Lyon et Marseille. Quelques jours après avoir écopé d’un sursis à statuer suite à son audition ratée, l’Olympique de Marseille connaît les nouvelles sanctions prises par la DNCG. L’Olympique lyonnais est également concerné .
Encadrement de masse salariale pour les deux Olympiques
Déjà épinglé par l’UEFA, l’OM connaît son sort au niveau national. Ce vendredi, le gendarme financier du football français a prononcé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations à l’encontre du club phocéen.…
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