L’OM et l’OL sanctionnés par la DNCG

L’OM et l’OL sanctionnés par la DNCG

Panique sur Lyon et Marseille. Quelques jours après avoir écopé d’un sursis à statuer suite à son audition ratée, l’Olympique de Marseille connaît les nouvelles sanctions prises par la DNCG. L’Olympique lyonnais est également concerné .

Encadrement de masse salariale pour les deux Olympiques

Déjà épinglé par l’UEFA, l’OM connaît son sort au niveau national. Ce vendredi, le gendarme financier du football français a prononcé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations à l’encontre du club phocéen.…

VM pour SOFOOT.com