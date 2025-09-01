L'OM est touché

En l’espace de trois journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a déjà implosé sportivement et en dehors. Un virage à 180° doit être pris, et vite.

Lundi 1er septembre, voilà que l’OM compte déjà six points de retard sur le PSG et Lyon. Ses deux principaux rivaux, l’historique devenu intouchable et le plus récent devenu concurrent direct. Ce Paris hors-sol qui attaque ces premières journées de Ligue 1 comme les matchs de prépa qu’il n’a pas joué en juillet, et ce Lyon sans le sous et désormais sans numéro neuf qui réalise un départ quasi-inespéré. Contrairement aux Olympiens, tous deux n’ont pas flanché après trois journées quand l’équipe de Roberto De Zerbi a déjà ployé le genou deux fois. Durant l’été, Marseille s’était pourtant jurée de faire partie de ceux-là. De ces cadors nationaux qui joueraient leur saison sur les confrontations directes et pourquoi pas même le titre en fonction de l’humeur de Paris, de son envie d’aller au bout ou non. Si tout n’est pas perdu, loin de là, le signal envoyé par l’OM n’est pour le moment pas celui d’une locomotive déjà en pleine bourre. Il est surtout très inquiétant.

Les conditions de l’échec

Entre l’emballante série documentaire produite par le club sur la saison dernière, un président qui n’avait pas (encore) changé 80% de son effectif, un entraîneur resté en place et la perspective de retrouver la Ligue des champions, tous les voyants étaient au vert à Marseille. Ils se sont drapés de rouge un à un dès que la compétition a démarré. À Rennes, pour une simple défaite frustrante, le château de carte a volé en éclats et la bagarre Rowe-Rabiot illustré l’illusion de sérénité dans laquelle s’était bercée le microcosme marseillais. Deux semaines après ce triste épisode, Rowe est à Bologne et Rabiot, pourtant pierre angulaire du projet OM, en partance vers l’AC Milan.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com