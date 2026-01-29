 Aller au contenu principal
L'OM devient le 1er club français éliminé de l'histoire de la phase de ligue
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 00:51

Un slogan à honorer. Ce multiplex de 18 matchs rappelle que Ligue des champions a changé de formule depuis la saison dernière. Désormais, 24 des 36 équipes de la phase de ligue sont qualifiées pour les barrages. Après les qualifications directes de Lille, Paris, Monaco et Brest la saison dernière et celles de Paris et Monaco cette saison, Marseille devient la première équipe française à être éliminée en phase de ligue . À jamais les premiers, évidemment.

Neuf éliminations en phase de ligue ou de groupe dans son histoire

Marseille échoue à se qualifier malgré 96 % de chances de terminer parmi les 24 premiers avant la rencontre, selon Opta. L’OM est éliminé à l’issue de la phase de groupe pour la neuvième fois de son histoire en C1. C’est quatre de plus que n’importe quelle équipe française. Au classement, l’OM termine 25 ème de la phase de ligue, derrière des équipes comme Bodø/Glimt, Qarabağ, Galatasaray ou l’Olympiakos. Et avec autant de points que Paphos.…

UL pour SOFOOT.com

