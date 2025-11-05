 Aller au contenu principal
L'OM congelé par l'Atalanta dans l'ennui et un scénario cruel
05/11/2025 à 23:12

Les Marseillais vont maudire pendant longtemps cette 90e minute, où on est passé d'un potentiel penalty pour l'OM au but de la victoire pour l'Atalanta. 0-1, score final, au bout d'un match globalement raté par les Phocéens, qui glissent hors de la zone de barrages à mi-parcours de cette Ligue des champions.

OM 0-1 Atalanta

But : Samardžić (90 e ) pour la Dea

Au bout de l’ennui et d’un match raté, l’OM a trouvé le moyen de vivre un scénario surréaliste. La route vers le 0-0 était tracée, puis un enchaînement improbable et qui fera causer a décidé du sort de cette rencontre arrachée par l’Atalanta (0-1). Le Vélodrome et tous les Marseillais ont cru pouvoir bénéficier d’un penalty pour une main d’Ederson après une erreur technique du joueur de la Dea , mais ni l’arbitre ni la VAR n’ont bronché après avoir assisté au contre éclair, pendant les locaux s’étaient presque arrêtés de jouer, au bout duquel Lazar Samardžić a déclenché une frappe splendide de loin pour congeler un stade qui aura peiné à s’enflammer. Celle-là, elle fait mal.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Sport
