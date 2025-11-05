L'OM congelé par l'Atalanta dans l'ennui et un scénario cruel

Les Marseillais vont maudire pendant longtemps cette 90e minute, où on est passé d'un potentiel penalty pour l'OM au but de la victoire pour l'Atalanta. 0-1, score final, au bout d'un match globalement raté par les Phocéens, qui glissent hors de la zone de barrages à mi-parcours de cette Ligue des champions.

OM 0-1 Atalanta

But : Samardžić (90 e ) pour la Dea

Au bout de l’ennui et d’un match raté, l’OM a trouvé le moyen de vivre un scénario surréaliste. La route vers le 0-0 était tracée, puis un enchaînement improbable et qui fera causer a décidé du sort de cette rencontre arrachée par l’Atalanta (0-1). Le Vélodrome et tous les Marseillais ont cru pouvoir bénéficier d’un penalty pour une main d’Ederson après une erreur technique du joueur de la Dea , mais ni l’arbitre ni la VAR n’ont bronché après avoir assisté au contre éclair, pendant les locaux s’étaient presque arrêtés de jouer, au bout duquel Lazar Samardžić a déclenché une frappe splendide de loin pour congeler un stade qui aura peiné à s’enflammer. Celle-là, elle fait mal.…

