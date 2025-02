information fournie par So Foot • 02/02/2025 à 22:47

L’OM bouffe du Lyon

Après un premier acte insipide, les Marseillais ont su renverser l'OL de Paulo Fonseca pour s'offrir un succès amplement mérité (3-2) dans une seconde période de folie.

Olympique de Marseille 3-2 Olympique lyonnais

But : Mason Greenwood (61 e ), Adrien Rabiot (64 e ) et Luis Henrique (85 e ) pour les Phocéens // Corentin Tolisso (53 e ) et Alexandre Lacazette (s.p.72 e ) pour les Gones

L’Olympico s’annonçait tendu, et il n’a pas déçu. Après une première mi-temps proche du néant dans le jeu, la rencontre s’est emballée au retour des vestiaires pour nous offrir un scénario similaire au match aller. Menés contre le cours du jeu, les Marseillais ont su retourner l’Olympique lyonnais en un rien de temps, avant de l’abattre dans les dernières minutes. L’OM s’affirme comme le dauphin du PSG, tandis que l’OL, septième, prend du retard dans la course à l’Europe, à trois points du RC Lens. Pour leurs premières, Amine Gouiri a brillé, et Paulo Fonseca a chuté.…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com