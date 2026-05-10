L'OM assure l'essentiel au Havre
Le Havre 0-1 Marseille
But : Greenwood (55 e , SP) pour l’OM
Ils ont eu Le Havre, mais ils n’auront pas la paix pour autant.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'OM assure l'essentiel au Havre
But : Greenwood (55 e , SP) pour l’OM
Ils ont eu Le Havre, mais ils n’auront pas la paix pour autant.…
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Le FC Barcelone reste Roi d'Espagne! Le géant catalan a décroché dimanche son 29e titre en Liga en s'imposant (2-0) dans le Clasico face au Real Madrid, affirmant un peu plus sa domination actuelle sur son éternel rival, condamné à une saison blanche. La fête fut ... Lire la suite
L’extincteur, ça a du bon. Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, Marseille a retrouvé la victoire, ce dimanche, au Havre (1-0). L’OM entamera la dernière journée de Ligue 1 dans la peau du sixième, à trois points de Rennes, cinquième, qu’il accueille. Habib ... Lire la suite
Grâce à un but tardif de Désiré Doué, le Paris SG est venu à bout dans la douleur d'un Brest valeureux (1-0) dimanche au Parc des Princes, et est quasiment assuré de terminer la saison champion de France pour la 14e fois de son histoire. Si le titre n'est pas encore ... Lire la suite
D’Est en Ouest, rien de nouveau. Metz-Lorient et Angers-Strasbourg ne présentaient a priori un intérêt moindre sur le dénouement de ce championnat de Ligue 1. D’ailleurs, ces quatre équipes ont parfaitement répondu aux attentes qu’on pouvait leur allouer. À commencer ... Lire la suite
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