L’OM adopte un jeune Lionceau

Alerte double prénom ! Ce mardi, l’Olympique de Marseille a annoncé le recrutement de Victor Joseph en provenance du FC Sochaux. L’attaquant de 19 ans a fait ses débuts avec l’équipe première sochalienne dès l’âge de 17 ans, en Coupe de France face à Clermont Foot. En janvier 2025, il a de nouveau été aligné en Coupe, contre l’EA Guingamp, avant d’évoluer principalement avec les U19 du club lors du reste de la saison. Cette saison, Joseph a disputé six rencontres avec l’équipe première des Lionceaux : trois en Coupe de France et autant en National.

JE pour SOFOOT.com