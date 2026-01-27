 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’OM adopte un jeune Lionceau
information fournie par So Foot 27/01/2026 à 17:12

L’OM adopte un jeune Lionceau

L’OM adopte un jeune Lionceau

Alerte double prénom ! Ce mardi, l’Olympique de Marseille a annoncé le recrutement de Victor Joseph en provenance du FC Sochaux. L’attaquant de 19 ans a fait ses débuts avec l’équipe première sochalienne dès l’âge de 17 ans, en Coupe de France face à Clermont Foot. En janvier 2025, il a de nouveau été aligné en Coupe, contre l’EA Guingamp, avant d’évoluer principalement avec les U19 du club lors du reste de la saison. Cette saison, Joseph a disputé six rencontres avec l’équipe première des Lionceaux : trois en Coupe de France et autant en National.

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 rejoint l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/I5fcgbd03j pic.twitter.com/RIYd5xMeDc…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank