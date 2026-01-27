Deux nouveaux suspects arrêtés dans l'enquête sur des cambriolages de joueurs

Braquage à l’alsacienne. Ce mardi, deux individus ont été interpellés en région parisienne, soupçonnés d’avoir participé à une vague de cambriolages à Strasbourg. Depuis 2024, plusieurs joueurs du Racing – actuels ou anciens – ont vu leur domicile visité sans invitation. Le 25 janvier 2025, Andrey Santos s’était fait délester de bijoux et de maroquinerie de luxe pour un préjudice estimé à 500 000 euros , pendant qu’il disputait une rencontre de championnat.

Les enquêtes ont permis de relier ce vol à d’autres cambriolages similaires commis en Ligue 1, comme en 2024 chez Kevin Gameiro et Benjamin Bourigeaud, joueur de Rennes. Rebelote en septembre 2025 chez Emmanuel Emegha , cambriolé lui aussi pendant un match, pour environ 200 000 euros. …

CM pour SOFOOT.com