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L'OM achève parfaitement son stage aux Pays-Bas avec une victoire face à Al-Shahaniya
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 20:46
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L'OM achève parfaitement son stage aux Pays-Bas avec une victoire face à Al-Shahaniya

L'OM achève parfaitement son stage aux Pays-Bas avec une victoire face à Al-Shahaniya

Olympique de Marseille 3-0 Al-Shahaniya

Buts : Paixão (36 e ), Abdelli (56 e ), Timber (77 e ) pour les Phocéens

La tête dans le guidon. L’OM continue sa route pour sa préparation à la saison 2026-2027 et ajoute un troisième succès en quatre rencontres. Actuellement en stage aux Pays-Bas, du côté du KNVB Campus de Zeist, les Olympiens se sont imposés 3 à 0 face au club qatarien Al-Shahaniya.…

LB pour SOFOOT.com

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