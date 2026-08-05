L'OM achève parfaitement son stage aux Pays-Bas avec une victoire face à Al-Shahaniya
Olympique de Marseille 3-0 Al-Shahaniya
Buts : Paixão (36 e ), Abdelli (56 e ), Timber (77 e ) pour les Phocéens
La tête dans le guidon. L’OM continue sa route pour sa préparation à la saison 2026-2027 et ajoute un troisième succès en quatre rencontres. Actuellement en stage aux Pays-Bas, du côté du KNVB Campus de Zeist, les Olympiens se sont imposés 3 à 0 face au club qatarien Al-Shahaniya.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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