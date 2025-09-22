L’OM a trouvé le successeur de Florian Thauvin contre le PSG en Ligue 1 au Vélodrome
Putain, huit ans.
En ouvrant le score très rapidement dans le Classique, ce lundi soir, Nayef Aguerd a mis fin à une bien trop longue disette pour les Marseillais au Vélodrome face au rival parisien. L’international marocain est le premier joueur phocéen à faire trembler les filets à domicile contre le PSG en Ligue 1 depuis… octobre 2017.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer