L’OM a trouvé le successeur de Florian Thauvin contre le PSG en Ligue 1 au Vélodrome
information fournie par So Foot 22/09/2025 à 21:23

Putain, huit ans.

En ouvrant le score très rapidement dans le Classique, ce lundi soir, Nayef Aguerd a mis fin à une bien trop longue disette pour les Marseillais au Vélodrome face au rival parisien. L’international marocain est le premier joueur phocéen à faire trembler les filets à domicile contre le PSG en Ligue 1 depuis… octobre 2017.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
