L’Olympique lyonnais face au Real Betis et à Salzbourg en Ligue Europa
Un passage en huitième pépouze ?
Après leur joli parcours jusqu’au tragique quart de finale retour face à Manchester United (5-4, AP) la saison dernière, l’Olympique lyonnais découvrait ce vendredi ses adversaires en Ligue Europa . On rappelle que les Reds Devils sont absents de la compétition, pas de quoi faire remonter les traumatismes.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer