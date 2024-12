information fournie par So Foot • 11/12/2024 à 21:09

L’Olympique lyonnais embroche Galatasaray en Ligue des champions féminine

On se sent toujours plus jeune après un petit passage en Turquie !

L’Olympique lyonnais a déroulé ce mercredi lors de son déplacement à Galatasaray lors de la cinquième journée de la Ligue des champions féminines (0-6). Déjà victorieuses de leurs quatre matchs précédents, les Fenottes s’assurent ainsi la première place du groupe A, alors que Wolfsburg s’est imposé aussi sur un score de tennis face à la Roma (6-1) dans l’autre rencontre de la poule.…

FL pour SOFOOT.com