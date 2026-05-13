L'OL privé de Coupe d'Europe pour une histoire de fric ?

L'OL privé de Coupe d'Europe pour une histoire de fric ?

Encore un coup de John Textor pour se venger. Alors que les Gones étaient officiellement relégués en Ligue 2 par la DNCG en fin de saison dernière, c’est désormais une autre institution qui pourrait priver les joueurs de Fonseca d’une belle fin de saison.

L’UEFA réfléchirait à exclure l’OL des Coupes d’Europe la saison prochaine pour non-respect du fair-play financier selon les informations du Telegraph . L’instance européenne aurait exigé l’injection de 60 millions d’euros en capital avant l’automne dernier . Une demande qui n’aurait pas été satisfaite et qui inquiète la bande à Michele Kang alors qu’elle joue sa place pour une qualification en Ligue des champions.…

TC pour SOFOOT.com