L’Olympiakos gagne enfin en Ligue des champions
information fournie par So Foot 09/12/2025 à 19:35

Ça valait le coup de faire le déplacement.

Dans le duel entre mal classés de ce mardi soir, le Kairat Almaty a manqué d’ouvrir son compteur de victoires et tombe sur sa pelouse face à l’Olympiakos qui s’impose par le plus petit des scores (0-1) et inscrit trois points d’un coup pour la première fois de cette campagne de C1 2025-2026.…

JD pour SOFOOT.com

Sport
