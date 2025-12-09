L’Olympiakos gagne enfin en Ligue des champions
Ça valait le coup de faire le déplacement.
Dans le duel entre mal classés de ce mardi soir, le Kairat Almaty a manqué d’ouvrir son compteur de victoires et tombe sur sa pelouse face à l’Olympiakos qui s’impose par le plus petit des scores (0-1) et inscrit trois points d’un coup pour la première fois de cette campagne de C1 2025-2026.…
JD pour SOFOOT.com
