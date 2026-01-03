L'OL sirote Monaco

Une défaite, deux blessés, un carton rouge : l'ASM a commencé l'année de manière cauchemardesque à Louis II ce samedi contre Lyon (1-3). Monaco ne répond plus, pendant que l'OL de Paulo Fonseca s'accroche au bon wagon et à ses ambitions.

Monaco 1 -3 Lyon

Buts : Coulibaly (45 e +4) // Šulc (38 e , 52 e ), Vinícius (79 e )

Expulsion : Coulibaly (70 e ) pour l’ASM …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com