L'OL sirote Monaco
Une défaite, deux blessés, un carton rouge : l'ASM a commencé l'année de manière cauchemardesque à Louis II ce samedi contre Lyon (1-3). Monaco ne répond plus, pendant que l'OL de Paulo Fonseca s'accroche au bon wagon et à ses ambitions.
Monaco 1 -3 Lyon
Buts : Coulibaly (45 e +4) // Šulc (38 e , 52 e ), Vinícius (79 e )
Expulsion : Coulibaly (70 e ) pour l’ASM …
Par Quentin Ballue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer