L'OL s'impose dans la douleur à Utrecht

Secoué à Utrecht, l'Olympique lyonnais a réussi à tirer les marrons du feu grâce à un bijou de Tanner Tessmann (0-1). L'OL se place tout de suite dans le peloton de tête, comme Lille.

Utrecht 0-1 Lyon

But : Tessmann (75 e )

Cinq mois après son élimination rocambolesque à Old Trafford, l’Olympique lyonnais a repris le fil de son histoire européenne. Les Gones ont tordu le bras d’Utrecht aux Pays-Bas, sortis d’affaire par une inspiration de Tanner Tessmann (0-1). Une cinquième victoire en six matchs cette saison, qui leur permet d’accrocher d’emblée le bon wagon de la Ligue Europa. Et d’honorer son statut de candidat très sérieux à une épopée mémorable.…

Par Quentin BALLUE pour SOFOOT.com