L'OL récite sa partition contre Salzbourg

Encore une fois, l'OL a gagné. Encore une fois, l'OL n'a pas pris de but. Face au RB Salzbourg au Groupama Stadium (2-0), Lyon a confirmé que son beau début de saison n'était pas réservé au championnat, mais également à la Ligue Europa.

Lyon 2-0 RB Salzbourg

Buts : Satriano (11 e ) et Kluivert (57 e ) pour l’OL

Plus d’informations à venir… …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com