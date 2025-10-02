L'OL récite sa partition contre Salzbourg
Encore une fois, l'OL a gagné. Encore une fois, l'OL n'a pas pris de but. Face au RB Salzbourg au Groupama Stadium (2-0), Lyon a confirmé que son beau début de saison n'était pas réservé au championnat, mais également à la Ligue Europa.
Lyon 2-0 RB Salzbourg
Buts : Satriano (11 e ) et Kluivert (57 e ) pour l’OL
Plus d’informations à venir… …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
