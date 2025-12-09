L'OL pleure l'ancien joueur togolais Ludovic Assémoassa
Les Lyonnais pleurent un Gone.
Ce mardi, l’Olympique lyonnais a annoncé sur ses réseaux le décès de Ludovic Assémoassa , « enfant de l’Academy » . Né et formé à Lyon entre 1997 et 2001, l’ancien défenseur togolais (6 sélections) a par la suite continué sa carrière au Clermont Foot (133 matchs), puis en Espagne, avant de revenir faire les beaux jours du FC Limonest , club amateur de la région lyonnaise.…
CDB pour SOFOOT.com
