L'OL perd son gardien pour plusieurs semaines
Une défaite et un blessé.
L’OL va continuer de tirer la tronche après la soirée de dimanche et son revers contre le Stade rennais (3-1). Les Lyonnais ont pesté contre l’arbitrage après la rencontre et la DTA leur a donné raison sur la faute d’Anthony Rouault sur Khalis Merah qui aurait dû être sanctionnée d’un carton rouge pour le défenseur rennais à la 18 e minute de jeu.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer