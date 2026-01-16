Gianni Infantino continue de s’en mettre plein les poches : la preuve en chiffres

Gourmand et croquant ! Selon des informations publiées par Le Monde , Gianni Infantino n’a pas chômé pour s’enrichir. En effet, les revenus du président de la FIFA sont passés de 1,28 million d’euros en 2016, années de son élection, à 5,27 million d’euros en 2024 selon les documents fiscaux dont le quotidien français a pris connaissance.

Le Monde détaille les chiffres trouvés : 2,954 millions de salaires de base, 1,874 million de bonus, 1,148 million en « autres rémunérations à déclarer » et 155 000 dollars en « retraite et autres rémunérations différées ». Un peu plus que le SMIC, quoi. Une belle augmentation, surtout quand on compare aux émoluments de son prédécesseur Sepp Blatter en 2015 : l’équivalent de 3,09 millions d’euros. Bon, ok, Sepp pouvait toucher une prime de 11,8 millions d’euros, comme en 2010, mais quand même……

SW pour SOFOOT.com