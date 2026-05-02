L'OL Lyonnes jouera une 12e finale européenne
OL Lyonnes 3-1 Arsenal
Buts : Renard (21 e S.P.), Diani (36 e ), Brand (89 e ) // Russo (76 e )
Revanche ! Privé de finale par Arsenal l’an passé, l’OL Lyonnes a éliminé les Gunners , championnes d’Europe en titre, en demi-finales ce samedi (3-1). Battues d’un but à l’aller, les Gones ont parfaitement lancé leur match : Melchie Dumornay a obtenu un penalty, transformé par Wendie Renard (1-0, 21 e ) , et Kadi Diani a inscrit un deuxième but précieux en reprenant de volée le corner de Jule Brand (2-0, 36 e ) .…
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