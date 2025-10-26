L'OL fait plier Strasbourg dans le temps additionnel

Grâce à un coaching payant de Paulo Fonseca et sacoche d'Afonso Moreira dans le temps additionnel, un OL en supériorité numérique a arraché la victoire contre Strasbourg (2-1). Les Lyonnais retrouvent le top 4 de la Ligue 1.

Lyon 2 – 1 Strasbourg

Buts : Doukouré (31 e , CSC) et A.Moreira (90 e +1) pour les Gones // Panichelli (25 e ) pour le Racing

Expulsion : Doukouré (67 e ) pour le RCSA …

Par Théo Juvenet, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com