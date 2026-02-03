« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Il y a eu Sonny Anderson, Giovane Élber, Juninho, Bruno Guimarães et tant d’autres... Endrick est un nouvel élément de prestige dans la riche histoire des joueurs brésiliens à l’OL. Trois anciens auriverdes des Gones racontent le phénomène.

Cris : « L’histoire montre que ça marche bien pour les Brésiliens à l’OL »

Quadruple champion de France et double vainqueur de la Coupe de France avec l’OL. Le policier, le seul, l’unique.

« Pour Endrick, arriver à l’OL, déjà, c’est changer de statut. C’est un joueur qui ne jouait pas (au Real Madrid) . Pour Lyon, c’est avoir un joueur décisif, aux qualités énormes à son âge (19 ans) pour le haut niveau. Ça ne me surprend pas qu’il soit venu à Lyon. C’est une bonne opportunité pour les deux parties avec, pour Endrick, un besoin de se montrer, avec des objectifs individuels, à commencer par celui d’aller à la Coupe du monde. Et comme l’OL est un club qui aime les Brésiliens, qui les accueille super bien et qui sait les convaincre de venir… L’histoire montre que ça marche bien pour les Brésiliens à l’OL.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com