L’OL entre dans la course pour enrôler Endrick cet hiver

D’un Olympique à un autre.

Jamais utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison au Real Madrid, Endrick est à la recherche d’un nouveau challenge cet hiver . L’attaquant brésilien a d’ailleurs récemment fixé ses conditions pour choisir le club qu’il rejoindra en prêt en janvier. Alors que l’OM s’intéresse fortement au jeune talent du Real, l’Olympique Lyonnais est également sur le dossier. D’après le journaliste Fabrizio Romano, confirmé par l’Equipe , le club rhodanien cherche activement un attaquant , depuis la vente forcée de George Mikautadze à la fin du mercato d’été à Villarreal.…

CDB pour SOFOOT.com