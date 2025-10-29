 Aller au contenu principal
L’OL entre dans la course pour enrôler Endrick cet hiver
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 17:58

L’OL entre dans la course pour enrôler Endrick cet hiver

L’OL entre dans la course pour enrôler Endrick cet hiver

D’un Olympique à un autre.

Jamais utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison au Real Madrid, Endrick est à la recherche d’un nouveau challenge cet hiver . L’attaquant brésilien a d’ailleurs récemment fixé ses conditions pour choisir le club qu’il rejoindra en prêt en janvier. Alors que l’OM s’intéresse fortement au jeune talent du Real, l’Olympique Lyonnais est également sur le dossier. D’après le journaliste Fabrizio Romano, confirmé par l’Equipe , le club rhodanien cherche activement un attaquant , depuis la vente forcée de George Mikautadze à la fin du mercato d’été à Villarreal.…

CDB pour SOFOOT.com

  • Le logo de la FIA
    Automobile: Villars assigne la FIA en justice
    information fournie par Reuters 29.10.2025 18:01 

    La pilote franco-suisse Laura Villars a assigné en justice la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour contester les règles qui l'empêchent de se présenter à l'élection pour la présidence de l'instance dirigeante du sport automobile. L'élection à la ... Lire la suite

  • Le Sporting Club de Paris réfute avoir porté réclamation sur port du voile d'une joueuse de Bondy
    Le Sporting Club de Paris réfute avoir porté réclamation sur port du voile d'une joueuse de Bondy
    information fournie par So Foot 29.10.2025 17:50 

    À la suite de l’information relayée mardi 28 octobre concernant le match de futsal opposant Bondy Cécifoot Club au Sporting Club de Paris (R1 féminine), ce dernier a souhaité apporter des précisions importantes. Si le collectif des Hijabeuses a rapporté que la ... Lire la suite

  • Eden Hazard fait son entrée au Hall of Fame de la Premier League
    Eden Hazard fait son entrée au Hall of Fame de la Premier League
    information fournie par So Foot 29.10.2025 17:05 

    Hazardinho dans la légende. Ce mercredi, Eden Hazard a été intronisé au Hall of Fame de la Premier League, qui récompense les plus grands joueurs de l’histoire du championnat anglais . Déjà présélectionné en 2024, l’ancien international belge fait donc son entrée ... Lire la suite

  • Messieurs les joueurs, jouez et arrêtez de vous excuser !
    Messieurs les joueurs, jouez et arrêtez de vous excuser !
    information fournie par So Foot 29.10.2025 17:00 

    Après son match raté contre le RC Lens, Benjamin Pavard a publié un message d'excuses dans la foulée à destination du public marseillais. Une initiative en apparence louable, mais qui révèle une dimension malsaine, particulièrement à l'heure où les joueurs et joueuses ... Lire la suite

L'offre BoursoBank