L’OL chipe le buteur du RC Lens
Hissez haut, Satriano !
Quelques minutes après avoir officialisé la vente de Georges Mikautadze, l’OL dégaine un autre communiqué pour dévoiler le recrutement de Martín Satriano. Évidemment causé par le départ soudain de l’avant-centre géorgien qui semblait indéboulonnable dans le onze de Paulo Fonseca, cette arrivée, sous la forme d’un prêt avec option d’achat , représente un vrai pari.…
EL pour SOFOOT.com
