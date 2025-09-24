L’OGC Nice met deux de ses cadres sur la touche son leur entrée en Ligue Europa
Une question de principe.
Alors que la nouvelle aventure européenne de l’OGC Nice s’apprête à débuter ce mercredi soir en Ligue Europa face à l’AS Roma, les Aiglons devraient se passer de Jonathan Clauss et de Terem Moffi au coup d’envoi. Tous deux titulaires habituels du système de Franck Haise, les deux hommes devraient prendre place sur le banc, pour cause de retard à une réunion s’étant déroulée ce lundi selon L’Équipe . …
KM pour SOFOOT.com
