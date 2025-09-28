L’OGC Nice appelle à la libération de Christophe Gleizes
Le combat continue.
Ce dimanche après-midi, avant la rencontre qui opposait l’OGC Nice au Paris FC (1-1), le club azuréen a sensibilisé son public à la cause de notre confrère Christophe Gleizes , emprisonné en Algérie depuis le mois de juin 2025 pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national » .…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
