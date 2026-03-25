L'ode de Fabinho à Karim Benzema

Retour en 2022. Dans une interview accordée à L’Equipe avant de retrouver les Bleus ce jeudi pour un match amical, Fabinho n’a pas hésité à tresser des louanges à son ex-coéquipier à Al-Ittihad, Karim Benzema.

Fabinho en faveur des retours de Benzema et Neymar

« Je pense qu’il est encore le meilleur numéro 9 français » , a notamment déclaré l’ancien milieu de Monaco avant de poursuivre : « D’ailleurs, je ne sais même pas si c’est un vrai numéro 9, mais Karim est très fort, il fait la différence. Il peut marquer, il peut créer… C’est Karim. À l’entraînement, je voyais encore la qualité devant le but. Il est impressionnant. En Arabie saoudite, il y a des matches qui sont un peu plus durs à cause de la chaleur. Mais on a l’impression que ça ne fait pas de différence pour lui. Il court, il travaille et il est décisif .» …

LB pour SOFOOT.com