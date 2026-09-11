L'Italienne Emma Bonino, figure du féminisme, est morte

L'Italienne Emma Bonino, alors ministre des Affaires étrangères, le 22 janvier 2014 à Montreux (Suisse) ( UN PHOTO / - )

L'Italienne Emma Bonino, figure du féminisme et l'une des personnalités politiques les plus populaires dans son pays, est morte à l'âge de 78 ans.

"Emma nous a quittés, mais elle ne nous quittera jamais. Aujourd'hui, ce n’est pas seulement notre leader qui nous quitte, c’est l'une des protagonistes les plus lucides, courageuses et libres de l'histoire politique de notre pays et du monde libre", a écrit vendredi son parti, Più Europa (Plus d'Europe), sur Facebook.

Présente dans de nombreux combats, pour le droit au divorce et à l'avortement notamment, Emma Bonino était une ancienne membre du Parti radical italien (gauche) et une figure respectée par toute la classe politique de la péninsule.

"Emma Bonino a été pendant des décennies une voix importante et reconnaissable de la politique italienne, défendant ses idées avec détermination. Nos parcours et nos sensibilités ont été très différents, mais cela ne m’a jamais empêché de reconnaître son influence et son rôle dans la vie publique de notre nation", a réagi sur X la cheffe du gouvernement italien d'extrême droite Giorgia Meloni.

En août 2022, à un mois des élections législatives marquées par la victoire de Mme Meloni, Emma Bonino écrivait sur Facebook: "personnellement, je ne partage pas un seul mot, pas une seule proposition de Mme Meloni" et les électeurs "devront choisir entre deux visions de l'Italie".

Commissaire européenne et ministre des Affaires étrangères en Italie, Emma Bonino est surtout connue comme une féministe militante, vouée aussi à des causes humanitaires.

"Emma Bonino n’a jamais attendu que le monde soit prêt. Elle a toujours choisi d’aller de l’avant, en montrant la voie aux autres. L’Europe pour laquelle elle s’est battue la regrettera", a écrit sur X Roberta Metsola, présidente d Parlement européen.

Née en 1948 dans une ferme de la petite ville de Bra, dans le nord-ouest de l'Italie, elle obtient un diplôme de langues et littérature étrangères à l'université Bocconi de Milan puis rejoint le Parti radical.

Ce fut le début d'une passion politique qui allait durer toute sa vie et qui, selon elle, a commencé grâce à un gynécologue. Pensant qu'elle était stérile, Emma Bonino est pourtant tombée enceinte à l'âge de 27 ans.

"Arme politique"

Elle décida d'avorter, déclarant dans une interview en 2023 : "Dans ma vie, j'ai fait preuve de beaucoup de courage, mais pas celui de devenir mère". A l'époque, avorter en Italie était illégal, difficile, coûteux et humiliant.

"L'humiliation était si intense que je me suis dit +plus jamais, pour personne+", a-t-elle déclaré.

Emma Bonino rencontre à cette époque Adele Faccio, militante des droits des femmes et figure du parti radical, et se joint à la campagne pour la légalisation de l'avortement.

En 1975, elle fonde le Centre d'information, de stérilisation et d'avortement (CISA) avant de se présenter aux élections législatives et d'être élue députée du Parti radical en 1976. L'avortement a fini par être légalisé en 1978 en Italie.

Emma Bonino lors d'une conférence de presse le 16 février 2018 à Rome ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Emma Bonino s'est ensuite engagée dans de nombreux combats comme la libéralisation des drogues douces, l'arrêt de l'énergie nucléaire ou contre la peine de mort.

Dans un discours au parlement en juillet 2018, elle avait évoqué les migrants: "Vous savez (...) qu’ils fuient la misère et la faim à la recherche d’une vie meilleure. La mobilité est mondiale. Et ce n’est certainement pas vous qui l’arrêterez".

Elle a été ministre italienne du Commerce international et des Politiques européennes de 2006 à 2008, puis ministre des Affaires étrangères de 2013 à 2014 du gouvernement d'Enrico Letta.

Un cancer du poumon particulièrement agressif lui a été diagnostiqué en 2015 mais elle a été déclarée complètement guérie en 2023.

Menue, blonde à l'époque, elle commence alors à porter des turbans colorés pour masquer la chute de cheveux.

En 2024, elle a été hospitalisée pour des problèmes respiratoires et depuis elle a réduit ses activités politiques.

Dans une interview accordée en février 2025, Emma Bonino a déclaré que son corps la lâchait et qu'elle payait le prix physique d'avoir utilisé celui-ci "comme une arme politique" pendant des décennies.