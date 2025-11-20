L'Italie sait à quelle sauce elle sera mangée en barrages
Le chemin est tracé.
Le tirage au sort a mis l’Irlande du Nord sur la route de l’Italie en demi-finales des barrages pour la Coupe du monde 2026. La Nazionale aura l’avantage de recevoir la bande de Conor Bradley mais en cas de qualification, elle devra ensuite se déplacer, soit au pays de Galles, soit en Bosnie-Herzégovine, pour valider son ticket pour le Mondial.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
